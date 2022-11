Mondiali 2022, Galles-Iran 0-2: decidono Cheshmi e Rezaeian nel recupero

GALLES-IRAN 0-2

Dopo due pali colpiti da Azmoun e Gholizadeh, le due reti a tempo scaduto regalano il successo a Queiroz

Galles-Iran: le immagini del match







































1 di 21 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 21 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La seconda giornata dei Mondiali 2022 si apre con la vittoria per 2-0 dell'Iran sul Galles. Ad Al Rayyan, dopo due pali colpiti da Azmoun e Gholizadeh nel giro di pochi secondi e l'espulsione del portiere Hennessey, la formazione di Queiroz festeggia nel finale. Al 98', Cheshmi trova l'angolino basso con un preciso destro dal limite, mentre al 101' Rezaeian insacca in contropiede su assist di Taremi: la formazione di Queiroz sale a 3 punti.

LA PARTITA

Finale pazzesco ad Al Rayyan: dopo una ripresa all'assalto, due legni colpiti e il primo rosso di Qatar 2022, l'Iran batte 2-0 il Galles e resta pienamente in corsa per gli ottavi di finale. Il primo tempo è povero di emozioni: l'unico vero acuto è il gol annullato per fuorigioco a Gholizadeh su assist di Azmoun al 16'. Ben più intensa la ripresa: nel giro di 20 secondi, la formazione di Queiroz colpisce due pali, prima con Azmoun poi Gholizadeh, con Hennessey che si ritrova tra le mani la ribattuta di testa dello stesso Azmoun. A metà ripresa, invece, l'estremo difensore deve compiere un vero miracolo per togliere dalla porta il rasoterra di Ezatolahi.

All'86', però, il portiere del Galles interviene in ritardo e con la gamba alta su Taremi, pronto a portarsi avanti il pallone e segnare dal limite: dopo il Var, l'arbitro Escobar estrae il primo cartellino rosso di Qatar 2022, con Page obbligato ad inserire Ward al posto dell'ex Juve Ramsey. Con la superiorità numerica, Torabi dal limite sfiora l'incrocio con il destro. Proprio nel finale, l'Iran raccoglie quanto seminato: al 98', Cheshmi, entrato al 77' al posto di Noorollahi, trova l'angolino basso con un preciso destro dal limite. Tre minuti dopo, la partita si chiude con il contropiede perfezionato da Taremi e finalizzato da Rezaiean, che firma il definitivo 2-0. Con questo successo, la formazione di Queiroz resta pienamente in corsa per gli ottavi di finale con 3 punti. Gli uomini di Page, invece, sono a quota 1 e con un piede e mezzo fuori dal Mondiale.

IL TABELLINO

GALLES-IRAN 0-2

Galles (3-4-3): Hennessey 5; Mepham 6, Rodon 5,5, Davies 6; Roberts 5,5 (12' st Johnson 6), Ampadu 6 (32' st Allen 6), Ramsey 5,5 (42' st Ward sv), N. Williams 6; Bale 5,5, Moore 6, Wilson 5,5 (13' st James 5,5). A disp.: Davies, Gunter, Morrell, Lockyer, Williams J., Harris, Thomas, Levitt, Cabango, Colwill, Smith. All.: Page 5

Iran (4-4-2): Hosseini H. 6; Rezaeian 7, Pouraliganji 6,5, Hosseini M. 6, Mohammadi 6; Gholizadeh 6,5 (32' st Jahanbakhsh 6), Noorollahi 6 (32' st Cheshmi 7), Ezatolahi 6,5 (38' st Karimi sv), Hajsafi 6 (32' st Torabi 6,5); Azmoun 6,5 (23' st Ansarifard 6), Taremi 6,5. A disp.: Niazmand, Abedzadeh, Moharrami, Khalilzadeh, Amiri, Kanaani, Ghoddos, Jalali. All.: Queiroz 7

Arbitro: Escobar (Gtm)

Marcatori: 53' st Cheshmi, 56' st Rezaeian

Ammoniti: Rodon (G), Rezaeian (I), Jahanbakhsh (I)

Espulsi: Hennessey (G) al 41' st