Mondiali 2022: Galles-Inghilterra 0-3, inglesi agli ottavi da primi

GALLES-INGHILTERRA 0-3

Rashford (doppietta) e Foden decidono il match nella ripresa. Ora la sfida contro il Senegal. Gallesi ultimi ed eliminati

Inghilterra agli ottavi, Galles a casa













































L'Inghilterra batte 3-0 il Galles, si qualifica agli ottavi dei Mondiali 2022 come prima del girone B e ora domenica sera affronterà il Senegal. Gara dominata dagli uomini di Southgate, che decidono il derby britannico tra il 50' e il 51': prima la punizione di Rashford (Ward non esente da colpe) e poi il tap-in di Foden su assist di Kane. Al 68' l'attaccante del Manchester United fa tris, con un sinistro sotto le gambe del portiere. I gallesi, che chiudono il gruppo all'ultimo posto, si svegliano tardi e hanno una doppia occasione con James (destro a giro largo) e Moore, la cui conclusione deviata da Maguire è respinta da Pickford.

LA PARTITA

Inghilterra prima del girone e Usa secondi. Si chiude, quindi, senza sorprese il gruppo B ai Mondiali in Qatar. Tutto facile per Kane e compagni, che fanno riposare alcuni titolari ma travolgono lo stesso un Galles davvero brutto e praticamente inconsistente in avanti. Sugli scudi Rashford e Foden, alla prima da titolare in questa Coppa del Mondo: l'attaccante del Manchester United segna una doppietta, il talento del City il primo gol in Qatar. Una buona prova quella degli inglesi, finiti nel mirino della critica dopo il brutto pareggio con gli Usa, che ora possono sognare i quarti di finale: il Senegal di Koulibaly è pericoloso, ma assolutamente alla portata. Tanto più che Harry Kane, tre assist finora, è ancora a secco di gol, cosa davvero inusuale per un bomber del suo calibro. Dice addio ai Mondiali il Galles che, con gli addii di Bale e Ramsey, dovrà fare una bella rifondazione. Non sarà facile e la partita di stasera ha confermato che dietro alle due leggende locali c'è davvero ben poco.

Page abbandona la difesa a tre e passa a quattro dietro. In porta c'è Ward al posto di Hennessey, espulso contro l'Iran. Ampadu dello Spezia in mezzo al campo, le speranze di gol sono affidate ai soliti Ramsey e Bale. Quattro cambi per Southgate: in difesa c'è il debutto di Walker, a centrocampo tocca a Henderson, mentre in attacco a supporto di Kane ci sono Foden e Rashford. Ai gallesi serve un mezzo miracolo (vincere con tanti gol e sperare in un pari in Iran-Usa), l'Inghilterra è agli ottavi anche con una sconfitta con meno di quattro gol di scarto. Nonostante queste premesse, il primo tempo all'Ahmad Bin Ali Stadium è tutto di marca inglese. Già al 10' Ward si salva in uscita su Rashford, pescato in verticale da Kane. Poi ci prova due volte Foden (15' e 28'), ma in entrambe le occasioni il suo sinistro non è preciso (prima a lato e poi alto). Va, invece, solo vicino all'euro-gol Rashford, la cui spettacolare rovesciata al 39' si spegne a lato di poco alla destra di Ward. Assolutamente non pervenuto il Galles, che non riesce quasi mai a superare la metà campo e Pickford non deve mai compiere alcun intervento. Per la cronaca il primo tiro dei gallesi è di Allen al 50', nell'ultimo dei 5 minuti di recupero, alto. Davvero troppo poco per sperare, ma soprattutto meritare, il passaggio del turno.

Il Galles prova a correre ai ripari: fuori Bale, assolutamente inesistente e fuori partita, e al suo posto Johnson. Purtroppo per Page, però, l'Inghilterra apre e chiude il match in meno di 2 minuti: al 50' Rashford sblocca la sfida su punizione, poi al 51' Foden la chiude con un facile sinistro sul secondo palo dopo un assist di Kane, azione propiziata da un vistoso errore di Ben Davies. Le due sberle danno la scossa al Galles, che finalmente dà un senso alla presenza di Pickford: al 55' il destro di James termina largo di poco, un minuto dopo la conclusione di Moore deviata dalla testa di Maguire costringe il portiere dell'Everton al grande intervento. Poi, però, nonostante la girandola di cambi è sempre e solo Inghilterra: Rashford cala il tris con un sinisto tra le gambe di Ward (68'), poi l'estremo difensore del Leicester gli nega la tripletta (72') e sventa su Bellingham (76'). La gara si chiude con l'erroraccio da pochi passi di Stones, che spara clamorosamente alto. Poco importa: al triplice fischio di Vincic la festa è tutta inglese, mentre i cugini gallesi tornano mestamente a casa.

IL TABELLINO

GALLES-INGHILTERRA 0-3

Galles (4-2-3-1): Ward 5; N. Williams 6 (36' Roberts 5), Mepham 5, Rodon 5, B. Davies 4,5 (14' st Morrell 5); Ampadu 5, Allen 5 (36' st Colwill sv); Bale 4 (1' st Johnson 5), Ramsey 4,5, James 5,5 (32' st Wilson sv); Moore 5,5. A disp.: A. Davies, Gunter, Lockyer, J. Williams, Harris, Thomas, Levitt, Cabango, Smith. All.: Page 5

Inghilterra (4-3-3): Pickford 6,5; Walker 6 (12' st Alexander-Arnold 6), Stones 6, Maguire 6, Shaw 6 (20' st Trippier 6); Rice 6,5 (13' st Phillips 6); Henderson 6, Bellingham 6,5; Foden 7, Kane 6,5 (13' st Wilson 6), Rashford 7,5 (30' st Grealish 6). A disp.: Pope, Ramsdale, Sterling, Dier, Coady, Saka, Mount, Maddison, Gallagher. All.: Southgate 7

Arbitro: Vincic (Slovenia)

Marcatori: 5' st e 23' st Rashford (I), 6' st Foden (I)

Ammoniti: James (G), Ramsey (G)

Espulsi: -

Note: Recupero 5' + 4'

LE STATISTICHE

• Dal 1966 Harry Kane è solo il secondo giocatore dell'Inghilterra a fornire tre assist in un singolo Mondiale dopo David Beckham nel 2002 (3) e il primo a farlo in una fase a gironi.

• Marcus Rashford è il quarto giocatore inglese a segnare due o più gol in una partita dei Mondiali, dopo Harry Kane (due volte), John Stones e Bukayo Saka; mentre è il terzo giocatore del Manchester United a riuscirci dopo Bobby Charlton nel 1966 e Bryan Robson nel 1982.

• Dal 1966 solo Gary Lineker (10) è stato coinvolto in più gol con l'Inghilterra ai Mondiali rispetto a Harry Kane (9 come Beckham).

• Phil Foden è il sesto giocatore ad andare in gol con l'Inghilterra in questi Mondiali, i Tre Leoni non hanno mai avuto più marcatori diversi in una singola edizione (6 anche nel 2018).

• Gli ultimi due gol su punizione diretta ai Mondiali sono stati realizzati dall’Inghilterra, Trippier contro la Croazia nel 2018, e Rashford stasera; inoltre a partire dal 1998 nessuna nazionale ha segnato più gol dei Tre Leoni su punizione diretta ai Mondiali (quattro come la Corea del Sud).

• L’Inghilterra è rimasta imbattuta in tutte le quattro sfide contro squadre britanniche nei principali tornei internazionali (3V, 1N).

• L’Inghilterra ha mantenuto la porta inviolata per due partite consecutive ai Mondiali per la prima volta da giugno 2010 (contro Algeria e Slovenia sempre nella fase a gironi).

• Il Galles ha registrato otto partite senza vittorie in tutte le competizioni per la prima volta da marzo 2000 e settembre 2001 (12 in quel caso).

• Per la prima volta il Galles non ha ottenuto una vittoria in uno dei principali tornei internazionali (Europei/Mondiali), in precedenza una vittoria ai Mondiali del 1958, quattro a EURO 2016 e una a EURO 2020.

• Il Galles è una delle due squadre, insieme al Ghana contro il Portogallo, a non aver registrato alcun tocco nell'area avversaria nel primo tempo in questo Mondiale.