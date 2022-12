Argentina, Messi: "È pazzesco, è la cosa più bella che ci sia"

Leo Messi ha guidato l'Argentina al trionfo nel Mondiale in Qatar. Il numero 10, al quinto tentativo, ha finalmente vinto l'unico trofeo che ancora gli mancava. "È pazzesco, si è fatto desiderare, ma è la cosa più bella che ci sia - ha detto ai microfoni di Tyc Sports -. Lo desideravo moltissimo. Sapevo che Dio me lo avrebbe dato, avevo questa sensazione. Abbiamo sofferto molto ma ce l'abbiamo fatta. Non vedo l'ora di tornare in Argentina per vedere quanto sarà folle tutto questo".