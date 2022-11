Inghilterra, primi problemi: i cammelli tengono svegli i giocatori

INGHILTERRA

Gli inglesi hanno deciso di soggiornare fuori Doha per avere tranquillità, ma non hanno fatto i conti con i caratteristici animali locali

© Getty Images L'Inghilterra soffrirebbe d'insonnia ma a disturbare il sonno non è l'Iran, primo rivale al Mondiale, bensì i cammelli. La nazionale inglese, infatti, ha scelto di soggiornare al Souq Al Wakra Hotel, che si trova sulla riva del Golfo Persico a 12 miglia da Doha, per sfuggire al trambusto della capitale del Qatar. Il lussuoso rifugio benessere, però, si sta dimostrando tutt'altro che pacifico in quanto ci sarebbero già due cammelli nelle vicinanze che, a tutte le ore del giorno e della notte, disturberebbero i calciatori con muggiti, miagolii, e grida rauche.

Come riportato da diversi media inglesi, il Mondiale in Qatar non sarebbe iniziato nel modo migliore per l'Inghilterra, il cui grande nemico sarebbe il Rummel, il fastidiosissimo quanto caratteristico verso dei cammelli, animali molto diffusi in Qatar. Nel paese organizzatore, infatti, è stimata la presenza di circa 85.000 esemplari e non sono rare le aggressioni di questi animali ai danni dei civili, seppur di natura non siano considerati feroci.

