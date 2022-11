Un pallone da record: quello della Mano de Dios venduto per 2,4 milioni di euro

MARADONA

Il cimelio è stato battuto all'asta

© foto-web Il pallone con il quale Diego Armando Maradona realizzò il suo celebre gol "Mano de Dios" ai Mondiali del 1986 è stato venduto all'asta per quasi 2,4 milioni di euro dall'arbitro che lo aveva conservato. Ali Bin Nasser, l'ex ufficiale di gara tunisino che ha arbitrato la partita dei quarti di finale tra Argentina e Inghilterra in Messico, possedeva da 36 anni il pallone Adidas, che è stato venduto alle aste Graham Budd di Londra per 2 milioni di sterline (2,37 milioni di dollari) oggi. Bin Nasser ha detto prima dell'asta che sentiva che era il momento giusto per condividere l'oggetto con il mondo, e ha espresso la speranza che l'acquirente lo metta in mostra al pubblico. Il gol di Maradona che ha portato l'Argentina in vantaggio per 1-0 in quella partita contro l'Inghilterra - ma che avrebbe dovuto essere annullato - è diventato parte della leggenda del calcio. Maradona è saltato come per colpire di testa la palla, ma invece ha superato il portiere inglese Peter Shilton con la mano. Maradona ha poi scherzato dicendo che è stato segnato "un po' con la testa di Maradona e un po' con la mano di Dio", portando al suo nome iconico.

Parlando prima dell'asta, Bin Nasser ha detto: "Non sono riuscito a vedere chiaramente l'episodio. I due giocatori, Shilton e Maradona, erano di fronte a me da dietro. Secondo le istruzioni della Fifa emesse prima del torneo, ho guardato il mio guardalinee per avere conferma della validità del gol, e lui è tornato sulla linea di metà campo, dandomi dunque la conferma. Alla fine della partita, l'allenatore dell'Inghilterra Bobby Robson mi ha detto: 'Hai fatto un buon lavoro, ma il guardalinee è stato irresponsabile'". Maradona ha poi segnato il secondo gol solo quattro minuti dopo con la stessa palla, l'unica usata nel match, realizzando quello che viene quasi unanimemente considerato il gol più bello della storia del calcio: partito da quasi 70 metri, dalla propria metà campo, si è fatto strada superando oltre metà della squadra inglese prima di far scivolare la palla oltre Shilton per il 2-0. L'Argentina ha vinto la partita 2-1 e ha poi vinto quel Mondiale. La maglia indossata da Maradona contro l'Inghilterra è stata venduta a maggio per 9,3 milioni di euro.