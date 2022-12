Il giorno del giudizio per Belgio, Croazia e Germania: chi rischia di più?

QATAR 2022

I Gruppi E e F giocano oggi l'ultima giornata del girone. Una giornata decisiva per l'accesso agli ottavi

La Spagna sembra quella messa meglio ma le combinazioni possibili dei Gruppi E e F potrebbero prevedere anche l'esclusione delle Furie Rosse. Di sicuro è molto più complessa la situazione di Belgio, Croazia e Germania. Le partite di oggi, insomma, sono degli autentici spareggi da dentro o fuori e potrebbero vedere escluse dagli ottavi nazionali di altissimo profilo. Costa Rica-Germania, Giappone-Spagna, Canada-Marocco e Croazia-Belgio sono un menu più che ghiotto per chi ama i mondiali.

LE COMBINAZIONI DEL GRUPPO E

- La Germania si qualifica se riesce a battere il Costa Rica e nel frattempo il Giappone perde contro la Spagna. Può comunque passare il turno se gli asiatici pareggiano e la selezione di Flick riesce ad avere una migliore differenza reti (al momento il Giappone è a 0 e i tedeschi a -1).

- Una vittoria e un pareggio consentirebbero alla Spagna di essere al primo posto del Gruppo E e il netto 7-0 contro la Costa Rica significa un +7 di differenza reti. Le Furie Rosse si qualificano automaticamente agli ottavi di finale come prime del girone se vincono contro il Giappone. Se invece pareggiano, possono mantenere la vetta se il Costa Rica non batte la Germania. In caso di sconfitta, invece, possono comunque passare il turno se la Germania non vince superandola anche nella differenza reti.

- Il Giappone si qualifica se vince o pareggia contro la Spagna e, nel frattempo, riesce a mantenere una differenza reti migliore delle altre due pretendenti.

- Il Costa Rica passa agli ottavi se vince o pareggia contro la Germania ma, in caso di arrivo a pari punti, sarà proprio la differenza reti a fare la differenza.

LE COMBINAZIONI DEL GRUPPO F

- Il Belgio non può perdere. Se la Croazia dovesse vincere, infatti, la squadra di Martinez sarebbe matematicamente eliminata. Restano quindi a disposizione due risultati. In caso di vittoria del Belgio sulla Croazia, i Diavoli Rossi andrebbero a quota 6 punti e sarebbero qualificati a prescindere dal risultato del Marocco. Si complicherebbe la situazione in caso di pareggio tra Belgio e Croazia. In questo caso il Belgio salirebbe a quota 4 punti, con la Croazia a 5. Per poter passare il turno, il Belgio dovrebbe quindi sperare in una sconfitta del Marocco contro il Canada, con entrambe le squadre che si ritroverebbero a 4 punti.

- Alla Croazia basterebbe non perdere contro il Belgio: in caso di pareggio la selezione di Dalic sarebbe sicuramente qualificata agli ottavi di finale, ma per classificarsi al primo posto dovrebbe sperare nel fatto che il Marocco non vinca. Nel caso dovesse succedere, invece, la Croazia si classificherebbe al primo posto del girone F salvo una vittoria del Marocco con 3 gol di scarto contro il Canada.

- Per il momento la differenza reti vede il Marocco a +2 e il Belgio a -1. I Diavoli Rossi in caso di pareggio contro la Croazia non dovrebbero quindi soltanto sperare in una sconfitta del Marocco, ma in una pesante sconfitta. Ipotesi possibile anche se difficilmente realizzabile.

- Il Canada è aritmeticamente eliminato.