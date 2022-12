Mondiali 2022, Olanda-Usa 3-1: Oranje prima squadra ai quarti

OLANDA-USA 3-1

La squadra di Van Gaal vola con i gol di Depay, Blind e Dumfries. Agli americani non basta Wright. Ora la vincente di Argentina-Australia

© Getty Images 1 di 22 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM L'Olanda batte 3-1 gli Usa ed è la prima squadra a qualificarsi per i quarti di finale di Qatar 2022. I ragazzi di Van Gaal attendono ora la vincente di Argentina-Australia. Grande protagonista della vittoria olandese l'interista Denzel Dumfries, che al 10' serve l'assist per l'1-0 a Depay, poi si ripete al 46' con Blind e all'81' mette al sicuro la qualificazione con un bel sinistro al volo. Momentaneo 1-2 di Wright, che colpisce male il pallone e beffa Noppert.

LA PARTITA

L'Olanda rispetta il pronostico, batte gli Usa e si qualifica per i quarti di finale: venerdì prossimo la vincente di Argentina-Australia. Sugli scudi l'interista Dumfries, autore di una partita mostruosa: suoi i due assist per i gol di Depay e Blind nel primo tempo, suo un incredibile salvataggio sulla linea su Wright e infine sempre suo il gol del 3-1 che ha evitato ai suoi un finale di match che si prospettava davvero rovente. Van Gaal se lo coccola, ma gode anche Simone Inzaghi, che finalmente ha rivisto il Dumfries dei giorni migliori dopo un inizio di Mondiale sottotono. Gakpo va a secco dopo i tre gol nelle prime tre giornate, ma in casa olandese possono festeggiare il ritorno al gol di Depay, l'indiscusso attaccante titolare di questa squadra. Il ct olandese ha di che sorridere perché i suoi ragazzi sono sembrati in crescendo dopo una fase a gironi con più ombre che luci a livello di gioco. Gli Usa, invece, sono partiti bene ma hanno pagato la scarsa incisività in zona gol. Il gollonzo di Wright ha riaperto il match ma solo per 5'. Berhalter ha comunque una squadra giovanissima e può guardare con ottimismo al Mondiale di casa in programma nel 2026 insieme a Canada e Messico.

Van Gaal conferma in blocco l'11 che ha battuto il Qatar: ancora panchina per De Ligt, Klaassen alle spalle della coppia Gakpo-Depay. Due cambi negli Usa: Zimmerman torna al centro della difesa al fianco di Ream, in attacco debutto per Ferreira al posto dell'infortunato Sargent. La squadra di Berhalter parte con coraggio, fa la gara e dopo nemmeno 3' ha la grande occasione di passare in vantaggio, con Noppert che respinge con il piede il sinistro di Pulisic tenuto in gioco da Blind. L'Olanda è molto guardinga, lascia il pallone agli avversari e prova a giocare in contropiede. Alla prima ripartenza, gli Oranje la sbloccano: Gakpo apre per Dumfries, il terzino dell'Inter per l'accorrente Depay, destro a incrociare e Turner battuto. Il gol subito toglie smalto e inietta incertezze negli Stati Uniti, i ritmi si abbassano e la gara prende la piega più favorevole per Van Dijk e compagni. Al 18' Gakpo serve Blind e sinistro da dimenticare altissimo. Tre minuti dopo Ream manca l'intervento, destro in diagonale di Depay largo. Il possesso palla è a favore degli Usa, ma è completamente sterile. Oltre a Pulisic, l'unico che prova qualcosa è Robinson, troppo poco per impensierire la difesa olandese. Weah dà segnali di risveglio nel finale, ma Noppert respinge la sua botta da fuori area (43'). Dopo una bella iniziativa di Dest, fermato sul più bello una volta entrato in area, l'Olanda trova il raddoppio nel primo e unico minuto di recupero: ancora Dumfries in versione assistman mette a centroarea per Blind che questa volta non sbaglia. Un gol praticamente in fotocopia rispetto a quello di Depay.

Berhalter lascia negli spogliatoi l'inconcludente Ferreira e inserisce Reyna. Due cambi anche per Van Gaal: De Roon (problema fisico) e Klaassen lasciano il posto a Koopmeiners e Bergwijn. L'inizio ripresa è di marca Usa, con Gakpo che salva sulla linea una conclusione sporca di Ream. Le squadre si allungano e le occasioni fioccano: al 50' Turner salva d'istinto sul tentativo di autorete di Zimmerman che anticipa Depay e per poco non beffa il proprio portiere. Dopo un paio di conclusioni velleitarie di Pulisic e McKennie, il portiere statunitense alza sulla traversa il destro di Depay. Il secondo portiere dell'Arsenal è ancora protagonista, quando dice no a Koopmeiners e poi al colpo di testa in tuffo di Depay che però è in fuorigioco (71'). L'attaccante del Barça per poco non combina la frittata al 75', quando sbaglia il retropassaggio e serve Wright, provvidenziale salvataggio di Dumfries sulla linea. E' il classico campanello d'allarme per gli Oranje e gli Usa riaprono il match un minuto dopo: Pulisic per Wright, che colpisce male ma il pallone si alza e beffa Noppert. Gli americani ci credono, ma l'illusione della rimonta dura solo 5': Blind sul secondo palo per Dumfries, sinistro al volo che batte Turner (81'). E' il classico colpo del ko, perché gli Usa non riescono più a reagire. Ai quarti ci va l'Olanda con grande merito.

IL TABELLINO

OLANDA-USA 3-1

Olanda (3-4-1-2): Noppert 6,5; Timber 6, Van Dijk 7, Ake 6 (48' st De Ligt sv); Dumfries 8, De Roon 6 (1' st Koopmeiners 6), F. De Jong 6, Blind 7; Klaassen 5,5 (1' st Bergwijn 6); Gakpo 6 (48' st Weghorst sv), Depay 6,5 (37' st Simons sv). A disp.: Pasveer, Bijlow, De Vrij, Taylor, Berghuis, L. De Jong, Lang, Malacia, Janssen, Frimpong. All.: Van Gaal 7

Usa (4-3-3): Turner 6,5; Dest 5,5 (30' st Yedlin sv), Zimmerman 5,5, Ream 6, Robinson 5,5 (47' st Morris sv); Adams 5,5, Musah 6, McKennie 5,5 (22' st Wright 6,5); Weah 5 (22' st Aaronson 5,5), Ferreira 4,5 (1' st Reyna 5,5), Pulisic 6,5. A disp.: Horvath, Johnson, De la Torre, Long, Roldan, Morre, Carter-Vickers, Perry-Acosta, Scally. All.: Berhalter 6

Arbitro: Sampaio (Brasile)

Marcatori: 10' Depay (O), 46' Blind (O), 31' st Wright (U), 36' st Dumfries (O)

Ammoniti: Koopmeiners (O), F. De Jong (O)

Espulsi: -

Note: Recupero 1' + 6'

LE STATISTICHE

• L'Olanda è rimasta imbattuta nelle ultime 22 partite in cui ha segnato il primo gol del match in Coppa del Mondo: l’ultima sconfitta nella competizione risale all’11 giugno del 1978 (2-3 v Scozia)).

• Gli Stati Uniti non hanno mai vinto una gara di Coppa del Mondo in cui hanno concesso il primo gol dell’incontro (5 pareggi e 18 sconfitte su 23 precedenti).

• Gli Stati Uniti hanno concesso tre gol in un singolo match a eliminazione diretta di Coppa del Mondo per la prima volta dal 1934 (1-7 v Italia).

• Con il gol e i due assist messi a segno oggi Denzel Dumfries è diventato il terzo giocatore dell'Olanda a prendere parte a tre o più reti in un singolo match di Coppa del Mondo, dopo Johann Crujiff (1974) e Rob Resenbrink (1978).

• Dagli Europei del 2021 nessun difensore è stato coinvolto in più gol di Denzel Dumfries (cinque, di cui tre reti e due assist) in tutti i grandi tornei internazionali.

• Memphis Depay ha realizzato il suo 43° gol con l'Olanda, scavalcando Klaas Jan Huntelaar (42) al secondo posto della classifica dei giocatori olandesi più prolifici in nazionale, dietro soltanto a Robin Van Persie (50).

• Memphis Depay è stato coinvolto in 34 reti nelle sue ultime 30 presenze con la maglia dell'Olanda (24 gol, 10 assist).

• Daley Blind è il secondo giocatore olandese più anziano (32 anni e 269 giorni) a realizzare una rete in Coppa del Mondo dopo Giovanni van Bronckhorst, in gol contro l'Uruguay nel 2010 all'età di 35 anni e 151 giorni.

• Christian Pulisic è il secondo giocatore ad aver contribuito a tre reti (un gol e due assist) per gli Stati Uniti in una singola edizione di un Mondiale dal 1966: l'altro ad esserci riuscito è Landon Donovan (tre gol nel 2010).

• Con il gol di Depay sono salite a sette le reti segnate da giocatori del Barcellona in questo Mondiale, più di qualunque altro club rappresentato nella competizione.