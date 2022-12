Francia, anche il Milan celebra Giroud: "Decisivo ancora una volta"

TUTTI PAZZI PER OLIVIER

Maignan dopo il gol-qualificazione del compagno all'Inghilterra: "Si è girato Giroud"

© Getty Images Olivier Giroud ha rubato la scena a Kylian Mbappé e con un suo gol ha mandato la Francia alle semifinali di Qatar 2022. Anche il Milan, sui social, rende omaggio al suo bomber: "Decisivo ancora una volta" il tweet del club rossonero, corredato dalla bandiera francese e da due cuori, ovviamente uno rosso e l'altro nero. La rete del compagno ha fatto esplodere di gioia anche Mike Maignan, che ha dovuto saltare il Mondiale per infortunio. Il profilo Instagram del Milan ha pubblicato un video del portiere che, sull'aereo che ha portato la squadra a Dubai, dopo aver visto il gol del connazionale ha dichiarato: "Si è girato Giroud".

La marcatura di ieri sera ha un valore doppio per Giroud che, dopo essere diventato il migliore marcatore all-time della Francia contro la Polonia, ha allungato su Thierry Henry: adesso sono 53 reti, +2 sull'ex Arsenal in 118 presenze con la maglia della Nazionale, al quarto posto nella classifica "all time". In questi mondiali Giroud avrebbe dovuto avere un semplice ruolo da comprimario. L'assenza di Karim Benzema, tornato a casa per infortunio a due giorni dall'inizio della kermesse, gli ha spalancato le porte dell'11 titolare e il milanista ha ripagato ampiamente la fiducia di Deschamps: sono già 4 i gol messi a segno, un dato in controtendenza rispetto a Russia 2018, quando si laureò campione del mondo ma non riuscì mai a effettuare un tiro in porta.

IL TWEET DEL MILAN



MAIGNAN: "SI E' GIRATO GIROUD"