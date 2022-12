Mondiali 2022, Inghilterra-Francia 1-2: Giroud porta i Bleus in semifinale

INGHILTERRA-FRANCIA 1-2

Il centravanti di Deschamps firma il gol vittoria dopo Tchoumaeni e Kane. L'inglese ha fallito il 2-2 dal dischetto

La Francia è in semifinale ai Mondiali dopo aver eliminato l'Inghilterra. Nell'ultimo quarto di finale di Qatar 2022, la selezione di Deschamps ha dovuto faticare molto per vincere la battaglia contro gli inglesi pur avendo sbloccato il match al 17' con un potente destro da fuori area di Tchouameni. Proprio il centrocampista francese ha iniziato ripresa ha atterrato Saka in area concedendo a Kane il rigore dell'1-1. Dopo diverse occasioni per l'Inghilterra, la Francia ha trovato il 2-1 con l'incornata vincente di Giroud e cinque minuti più tardi i Bleus sono stati graziati da Kane che ha calciato alle stelle il rigore del pareggio. In semifinale sarà Francia-Marocco.

LA PARTITA

Per la settima volta nella propria storia la Francia è in semifinale ai Mondiali e affronterà il Marocco, esordiente assoluta a questo punto della competizione. Per arrivarci i campioni del mondo in carica hanno superato 2-1 l'Inghilterra nel modo più difficoltoso possibile, soffrendo molto e sfruttando le armi individuali per avere meglio della formazione di Southgate, più pericolosa per tutta la partita ma anche meno cinica davanti alla porta. Il rigore calciato alle stelle da Kane per il pareggio mancato è stato un regalo di Natale anticipato per i Bleus che si sono giocati il jolly sulla strada che porta alla finale, consapevoli di aver poco da scherzare ora con il Marocco.

Il primo quarto d'ora di partita però sembrava consegnare tutt'altro tipo di contesa in Qatar. La Francia innescando Mbappé ed Hernandez sulla sinistra e sfruttando la qualità di raccordo di Griezmann ha preso possesso del campo da subito, sfiorando il vantaggio con un colpo di testa di Giroud rasoterra parato da Pickford e trovandolo al 17' con un destro da fuori di Tchouameni che ha sorpreso lo stesso portiere inglese. A vantaggio acquisito però la partita della Francia è cambiata, per merito dell'Inghilterra che ha saputo reagire nel momento di difficoltà alzando ritmo e pressione, disinnescando completamente rifornimenti e spazi per Mbappé. Già prima dell'intervallo Shaw e due volte Kane hanno impegnato Lloris facendo suonare qualche campanello d'allarme a Deschamps.

Nei primi dieci minuti del secondo tempo l'aggressività dell'Inghilterra ha portato la sfida nell'area di rigore della Francia con Saka, Bellingham e Foden sugli scudi tecnicamente. Proprio Bellingham ha esaltato i riflessi di Lloris subito al 47', poi ci hanno pensato Maguire, Saka ed Henderson a prendere le misure della porta. Il pareggio però è arrivato al 54' dopo una bella combinazione in area che ha portato Saka a farsi atterrare da Tchouameni: dal dischetto Kane ha battuto il compagno di squadra al Tottenham Lloris.

Se dopo pochi secondi dall'1-1 un buco difensivo tra Stones e Maguire ha lasciato a Rabiot un'occasionissima disinnescata da Pickford in due tempi, nei minuti successivi il gioco è rimasto tra i piedi dell'Inghilterra che ha pizzicato un palo con il colpo di testa di Maguire e sfiorato il raddoppio con Saka in scivolata. La Francia, invece, si è accesa tra il 77' e il 78' dopo un'ora di vuoto di Giroud; il centravanti del Milan prima si è divorato il gol calciando addosso a Pickford da pochi passi la sponda di testa di Dembélé, poi pochi secondi dopo si è rifatto con gli interessi incornando in anticipo su Maguire il cross di Griezmann dalla sinistra per il 2-1.

Titoli di coda? Macché, nel primo storico confronto in una fase a eliminazione diretta tra Inghilterra e Francia c'è stato spazio per un ultimo colpo di scena. L'altro milanista, Hernandez, all'80' ha atterrato ingenuamente Mount in area costringendo l'arbitro Sampaio a dare rigore dopo revisione al Var. Questa volta il film studiato da Kane non ha portato il lieto fine per i Tre Leoni con il destro del capitano che è finito in curva, come i sogni dei tifosi inglesi e della squadra di Southgate. La punizione al 101' di Rashford è stato l'ultimo sussulto del match con il pallone che ha sfiorato la traversa portando con sé ogni speranza. In semifinale va la Francia, ancora una volta.

IL TABELLINO

INGHILTERRA-FRANCIA 1-2

Inghilterra (4-3-3): Pickford 5,5; Walker 5, Stones 6 (52' st Grealish sv), Maguire 5, Shaw 6; Henderson 6 (34' st Sterling 5,5), Rice 6, Bellingham 6,5; Saka 7 (34' st Mount 6,5), Kane 6, Foden 6,5 (40' st Rashford 6). A disp. Pope, Ramsdale, Alexander-Arnold, Coady, Dier, Gallagher, Maddison, Phillips, Trippier, Wilson. All. Southgate 6.

Francia (4-2-3-1): Lloris 6,5; Kounde 6, Varane 5,5, Upamecano 6, Théo Hernandez 5,5; Thcouameni 6,5, Rabiot 6; Dembélé 5 (34' st Coman sv), Griezmann 7, Mbappé 5,5; Giroud 7. A disp. Mandanda, Areola, Camavinga, Disasi, Fofana, Guendouzi, Kolo Muani, Konate, Pavard, Saliba, Thuram, Veretout. All. Deschamps 6.

Arbitro: Sampaio (Brasile)

Marcatori: 17' Tchouameni (F), 9' st Kane (I), 33' st Giroud (F)

Ammoniti: Maguire (I); Griezmann, Dembélé, Hernandez (F)

Espulsi: nessuno

Note: recuperi 5' + 11'

39' st Kane (I) calcia alto un rigore

LE STATISTICHE DI OPTA

• La Francia è diventata la prima nazionale detentrice della Coppa del Mondo a raggiungere la semifinale nell’edizione successiva della competizione dal Brasile nel 1998.

• La Francia ha segnato cinque gol da fuori area nelle ultime due edizioni dei Mondiali (2018 e 2022), più di qualunque altra nazionale nel periodo.

• L’Inghilterra non ha mai vinto una partita di Coppa del Mondo in cui si è trovata sotto nel punteggio all’intervallo (2D, 6P), mentre la Francia ha trovato il successo in 24 dei 25 match nella competizione in cui ha concluso in vantaggio i primi 45 minuti di gioco (completa il bilancio un pareggio).

• Solo il 7,6% dei gol segnati in questa edizione della Coppa del Mondo sono arrivati da fuori area (12/158), peggior percentuale da quando Opta raccoglie questo dato (1966).

• Quello di Harry Kane è il primo rigore sbagliato dall'Inghilterra in Coppa del Mondo dall'edizione 1966.

• Esclusa la lotteria dei rigori, Harry Kane è il primo giocatore ad essere riuscito sia a segnare che a sbagliare un penalty in un singolo match di Coppa del Mondo da Michal Bilek (Cecoslovacchia) contro gli USA nel 1990.

• Harry Kane ha segnato il suo 53° gol con la maglia dell'Inghilterra, raggiungendo Wayne Rooney in testa alla classifica dei migliori marcatori della nazionale dei Tre Leoni.

• John Stones ha completato con successo tutti e 72 i passaggi effettuati nella gara con la Francia, record assoluto per un match di Coppa del Mondo.

• Aurélian Tchouaméni è il primo giocatore a segnare un gol e a commettere un fallo da rigore in un quarto di finale di Coppa del Mondo da Yordan Letchkov (Bulgaria) contro la Germania nell'edizione 1994.

• Antoine Griezmann ha fornito gli assist numero 27 e 28 con la maglia della Francia, diventando così il giocatore transalpino che ha effettuato più passaggi vincenti in nazionale negli ultimi 50 anni (seguono a 26 Thierry Henry e Zinedine Zidane).

• Dal 1966 Hugo Lloris è il portiere che ha fronteggiato più calci di rigore in Coppa del Mondo (cinque).