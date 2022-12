Francia, Mbappé furioso in finale ai Mondiali: il discorso all'intervallo

LE PAROLE

Il fuoriclasse francese ha suonato la carica dentro e fuori dal campo contro l'Argentina. Intanto Emiliano Martinez lo provoca nei festeggiamenti

La Francia ha Kylian Mbappé e questo, anche senza aver vinto il Mondiale in Qatar, è sinonimo di garanzia per il futuro. Il fuoriclasse transalpino nella finale persa contro l'Argentina ha realizzato una tripletta, ma non è bastata per alzare il trofeo per la seconda. Spesso criticato di pensare più a se stesso che alla squadra, Mbappé nell'occasione più importante ha dimostrato il contrario vestendo i panni del leader. Nell'intervallo della finale con la Francia sotto 0-2, l'attaccante ha tenuto un discorso furioso che ha risvegliato la squadra.

In piedi davanti a tutti, giovani e anziani del gruppo. Capitano senza la fascia, ma con una voglia di vincere senza eguali, Mbappé ha strigliato i compagni di squadra della Francia: "Questa è la partita della vita e non potremmo giocare peggio - riporta As -. Che si fa? Li lasciamo continuare così? Oppure iniziamo a mettere intensità e vincere i duelli? Diamo di più! E' la finale del Mondiale, sono due gol ma possiamo rimontare!".

La rimonta in effetti c'è stata, prima sul 2-2 nei novanta minuti e poi sul 3-3 nei supplementari, ma non è bastato alla Francia per vincere il Mondiale. Una delusione enorme per Mbappé che però ha mostrato un altro tratto di maturità, questa volta con il proprio club. Per smaltire la delusione con la nazionale, tre giorni dopo la finale si è presentato all'allenamento con il Psg, il tutto poche ore dopo essere finito ancora una volta nel mirino del portiere dell'Argentina Emiliano Martinez.

Il numero uno dell'Albiceleste, che già aveva citato l'attaccante francese in un coro infelice nello spogliatoio subito dopo la partita, anche nel corso dei festeggiamenti sul pullman scoperto per le vie di Buenos Aires ha mandato un messaggio poco sportivo all'avversario, raccogliendo e mostrando un bambolotto di Mbappé piangente. E pensare che lo stesso Mbappé non avrà vinto il Mondiale, ma quattro gol (rigori compresi) al buon Martinez li ha comunque fatti.