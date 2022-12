Argentina, Messi esulta indossando il "bisht" e rende omaggio al Qatar

LA CURIOSITA'

La mantellina che Leo ha addosso sul palco della premiazione è un tradizionale indumento dei Paesi del Golfo Persico tipicamente maschile che caratterizza gli uomini di spicco

Messi alza la Coppa del Mondo col "bisht"











































© Getty Images 1 di 23 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La mantellina che Messi ha indossato poco prima di alzare la Coppa del Mondo si chiama "bisht" ed è un elemento del vestiario tipico dei Paesi del Golfo Persico. A invitare Leo a metterla sulle spalle, sotto gli occhi di Infantino, è stato l'emiro Al Thani a ridosso della premiazione dell'ultimo atto dei Mondiali in Qatar. Invito che il Diez dell'Argentina ha accolto senza titubare, portando la vestaglia nera trasparente anche durante i festeggiamenti con i compagni. Tradizionale indumento maschile dei Paesi arabi, in Qatar il "bisht" è infatti anche un simbolo che caratterizza gli uomini di spicco del luogo. Un modo per omaggiare da una parte la cultura araba e dall'altra per incoronare il grande protagonista della serata e ribadire la grande universalità del calcio.

Tutto è successo in pochi attimi. Appena salito sul palco per ricevere la Coppa, Messi è stato avvicinato dall'emiro che gli ha consegnato la mantellina. Offerta accolta subito dal campione argentino, che una volta ricevuto il tipico vestiario del Golfo Persico ha preso il trofeo tra le mani andando a festeggiare insieme al resto della squadra con la vestaglia sulle spalle. Dettaglio che ovviamente non è passato inosservato e che ha alimentato la curiosità di milioni di spettatori in tutto il mondo in diretta tv.