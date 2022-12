Brasile: Neymar verso il forfait per gli ottavi, Danilo e Alex Sandro sperano

BRASILE

C'è pessimismo all'interno della Seleçao per il recupero di O Ney. I due juventini dovrebbero farcela entrambi

Brasile: Neymar si fa male alla caviglia, lacrime in panchina























1 di 13 © afp SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © afp

© afp

© afp

© afp

© afp

© afp

© afp

© afp

© afp

© afp

© afp

© afp

© afp 1 di 13 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Neymar va verso il forfati per gli ottavi di finale. In casa Brasile c'è grande pessimismo per il recupero del fuoriclasse del PSG, nonostante il recupero dalla distorsione alla caviglia destra rimediata con la Serbia stia procedendo secondo la tabella di marcia. Al massimo Neymar potrebbe accomodarsi in panchina, anche se è lontano dalla migliore condizione fisica. Chi, invece, prosegue spedito verso il recupero è Danilo, che ha già svolto lavoro in campo. Sta meglio anche Alex Sandro, che contro la Svizzera ha accusato un problema all'anca.

Secondo quanto trapela dall'ambiente del Brasile, Neymar sta facendo di tutto per poter recuperare al più presto e unirsi ai compagni per la fase decisiva dei Mondiali in Qatar. O Ney si sta sottoponendo a sedute di fisioterapia e piscina, ma l'ottavo di finale (probabilmente lunedì se il Brasile chiuderà il girone al primo posto) è troppo vicino e rischia seriamente di saltarlo. Dei tre infortunati quello più vicino al rientro è Danilo, che domani dovrebbe ricominciare ad allenarsi in gruppo.

Vedi anche mondiali qatar 2022 Ronaldo difende Neymar: "Quanta malvagità, io ti dico di tornare più forte!"