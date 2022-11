Bernardo Silva: "Ronaldo-United? Affari suoi, è qui per far vincere il Portogallo"

© Getty Images

"Le notizie dall'Inghilterra non hanno nulla a che vedere con la nazionale e neanche con me, riguardano Cristiano Ronaldo. Non sono un giocatore del Manchester United e anche se lo fossi non risponderei". Nel ritiro del Portogallo Bernardo Silva non parla dello scontro in atto tra CR7 e i Red Devils e smentisce l'esistenza di attriti nella selezione lusitana, in particolare tra Ronaldo e Bruno Fernandes. "Vedo Ronaldo motivato e concentrato, come tutti, è qui per aiutare il nostro paese e la nostra nazionale - ha detto il centrocampista del Manchester City - Si parla molto di questo argomento, ma abbiamo un Mondiale da giocare".