Portogallo, Bruno Fernandes: "Nessun problema con Cristiano Ronaldo"

Tra Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes è tutto ok. Lo ha assicurato il centrocampista del Manchester United dal ritiro del Portogallo in vista dell'inizio dei Mondiali in Qatar. "Non c'è alcun problema con Cristiano Ronaldo", ha dichiarato. Precisazione importante visto il video circolato sui social di recente nel quale saluta a stento il compagno di squadra dei Red Devils negli spogliatoi dopo l'intervista schock di CR7 in cui attacca lo United. "Era uno scherzo tra noi, ma senza l'audio non si capisce - ha dichiarato -. La gente adesso non conosce la verità. Non ho problemi con alcuno, penso a fare il mio lavoro e basta", ha spiegato Bruno Fernandes in relazione all'episodio.