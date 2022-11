Belgio, Martinez: "Lukaku fa progressi, ma sarà al 100% solo dopo la fase a gironi"

QUI BELGIO

Il ct dei Diavoli Rossi si vede già agli ottavi, con il bomber nerazzurro al top: "Non penso ci sarà col Canada, ma nelle gare a eliminazione diretta sarà un fattore"

Roberto Martinez ha fatto il punto sulle condizioni di Romelu Lukaku: "Sta facendo progressi, ma servirà ancora tempo per vederlo al 100% - ha detto il ct del Belgio nel corso di una conferenza stampa a pochi giorni dall'esordio al Mondiale -. Stiamo seguendo il programma e non penso che sarà in grado di giocare la prima partita contro il Canada dall'inizio".

Martinez, in barba alla scaramanzia, ha poi parlato di un Lukaku al top per la fase a eliminazione diretta: "Dopo la fase a gironi inizierà un altro Mondiale e credo che a quel punto Romelu sarà pronto. In quelle gare diventerà un fattore per noi".

Il Belgio è inserito nel Gruppo F con Canada, contro cui debutterà il 23 novembre, Marocco e Croazia, che i Diavoli Rossi affronteranno rispettivamente il 27 novembre e l'1 dicembre.

