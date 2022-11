Argentina, Messi rassicura i tifosi: "Sono al top"

La foto della sua caviglia gonfia, diventata virale sul web a poche ore dall'esordio dell'Argentina ai Mondiali in Qatar contro l'Arabia Saudita, aveva fatto tremare un intero Paese, ma per l'esordio iridato della sua nazionale Lionel Messi ci sarà. Ad annunciarlo è stato lo stesso attaccante del Psg in conferenza stampa: "Non ho alcun problema fisico, mi sento bene fisicamente e arrivo a questo Mondiale in un gran momento, anche dal punto di vista personale. Qualcuno ha detto che mi ero allenato a parte perché avevo preso un colpo, ma non era nulla di preoccupante".