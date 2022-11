Messi e Ronaldo giocano a scacchi: il duello mondiale diventa virale

Lionel Messi e Cristiano Ronaldo che si sfidano a scacchi: il fotomontaggio di una nota casa di moda francese è diventato virale in pochissimo tempo. I fuoriclasse di Argentina e Portogallo hanno posato di fronte alla fotografa Annie Leibovitz in due momenti differenti per una campagna pubblicitaria che nasconde un piccolo segreto: la posizione dei pezzi sulla scacchiera rimanda alla storica partita tra il norvegese Magnus Carlsen e Hikaru Nakamura. Una sfida del 2017 al "Norway Chess" che era finita in parità: come a dire, impossibile decidere tra la Pulce e CR7, che con tutta probabilità in Qatar giocheranno l'ultimo Mondiale della loro carriera, a caccia dell'unico grande titolo che ancora gli manca. La borsa su cui poggia la scacchiera è la stessa che custodirà il trofeo fino alla finale del Khalifa International Stadium.