Argentina, Messi: "Qatar 2022 sarà sicuramente il mio ultimo Mondiale"

ARGENTINA

La Pulce si confessa a poco più di un mese dall'inizio della manifestazione: "C'è ansia e nervosismo. Abbiamo un gruppo forte, ma tutto può succedere"

Lionel Messi ha annunciato ufficialmente che quello di Qatar 2022 sarà il suo ultimo Mondiale con la maglia dell'Argentina: "Sto contando i giorni che ci separano dalla Coppa del Mondo, la verità è che c'è un po' di ansia che arrivi il momento, il nervosismo di dire bene, siamo qui, sta per succedere - le sue parole a Sebastián Vignolo per Star+ -. Da un lato non vedi l'ora che arrivi, dall'altro te la fai sotto perché vuoi che vada tutto bene. Se sarà il mio ultimo Mondiale? Sì, sicuramente si".

Messi non ha parlato espressamente di addio alla Selección al termine dell'avventura in Qatar, quella è una decisione che, nel caso, arriverà solo a giochi fatti, anche perché la Pulce potrebbe mettere nel mirino la Copa America del 2024, quando l'Argentina dovrà difendere il titolo conquistato l'estate scorsa. Quel che è certo è che il fuoriclasse del Psg non si vede in campo a USA-Mexico 2026, quando avrà 39 anni.

"Mi sento bene fisicamente, ho potuto fare un'ottima preseason quest'anno - ha proseguito l'ex Barça, parlando della sua condizione attuale -. L'anno scorso questo non era stato possibile, avevo iniziato la preparazione tardi, giocando senza ritmo, con il campionato già iniziato. Poi sono andato in nazionale e quando sono tornato ho avuto un infortunio".

Attorno all'Albiceleste c'è grande fiducia e in molti la vedono come una delle grandi favorite per alzare al cielo la coppa: "Siamo arrivati a vivere un ottimo momento, abbiamo un gruppo molto preparato e molto forte, ma in un Mondiale può succedere di tutto. Tutte le partite sono difficili, ecco perché un Mondiale è così speciale, perché i favoriti non sono sempre quelli che finiscono per vincere o per fare il percorso che ci si aspettava da loro. Non so se siamo i grandi favoriti quest'anno, l'Argentina è sempre una delle candidate alla vittoria finale per la sua storia, per quello che rappresenta, tanto più ora che siamo arrivati a questo livello, ma non penso che siamo i favoriti, penso che ci siano altre squadre sopra di noi".

