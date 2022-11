Argentina in ansia per Correa: problemi a un ginocchio

NUOVA GRANA

L'attaccante dell'Inter ha avvertito un fastidio dopo l'amichevole con gli Emirati Arabi Uniti

L'Argentina è sbarcata in Qatar

























© Getty Images 1 di 14 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Argentina in ansia per Joaquin Correa. L'attaccante dell'Inter, entrato nella ripresa contro gli Emirati Arabi Uniti, al termine della partita ha avvertito un fastidio al ginocchio, lo stesso che lo ha tenuto lontano dai campi di gioco un mese e mezzo fa. Come riporta Tyc Sports, per ora non sembra nulla di preoccupante, ma le condizioni del calciatore verranno monitorate giorno dopo giorno. Nel'allenamento odierno Correa si sottoporrà solo a una seduta di chinesiologia.

In casa Argentina non bastavano le preoccupazioni per le condizioni di Dybala, Nico Gonzalez, Papu Gomez e Romero, tutti non al meglio e assenti per precauzione contro gli Emirati Arabi Uniti. A questi si aggiunge Correa, un altro attaccante, per un reparto che rischia di essere falcidiato prima del debutto al Mondiale.

Una preoccupazione in più per il ct Scaloni, che già dopo l'ultima amichevole non aveva escluso tagli alla lista dell'ultimo momento. "Se devo essere sincero non posso assicurare al 100% che non ce ne saranno - la risposta del tecnico argentino -. Spero di non dover fare dei cambi a causa della malasorte, ma non posso escluderlo. Comunque non sono un mago e ripeto che i quattro rimasti fuori oggi sono stati esclusi a titolo precauzionale. Abbiamo tempo (fino al giorno prima dell'esordio ndr) per operare delle modifiche, ma speriamo di non doverlo fare".