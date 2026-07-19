Zero tiri in 90’ nella finale Mondiale, l’Argentina peggiora il record… dell’Argentina

Spagna e Argentina vanno ai supplementari dopo 90’ di dominio spagnolo, i numeri parlano chiaro: 15 tiri totali (di cui 10 in porta) contro zero e nove angoli a uno. Nella storia delle finali dei Mondiali di calcio c'è un unico precedente in cui una squadra ha concluso la partita con zero tiri in porta e il record negativo, battuto questa sera, era proprio dell’Argentina, che nella finale dei Mondiali di Italia '90, giocata a Roma l’8 luglio 1990 contro la Germania Ovest, perse 1-0 con un gol su rigore di Andreas Brehme a 5 minuti dalla fine.