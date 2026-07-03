È un Portogallo targato Milan: Leao e Ramos regalano gli ottavi a CR7 col brivido. La Croazia saluta Modric e il Mondiale

Il Portogallo ha battuto in rimonta la Croazia 2-1 a Toronto in una sfida dalle mille emozioni e valida per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. Le reti sono state realizzate da Perisic al '52, al '67 da Cristiano Ronaldo (qui la rivelazione della sorella in merito al suo addio alla nazionale) su calcio di rigore e al '90+3 dal neo-milanista Gonçalo Ramos su perfetto assist di Rafa Leao.