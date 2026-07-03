È un Portogallo targato Milan: Leao e Ramos regalano gli ottavi a CR7 col brivido. La Croazia saluta Modric e il Mondiale
Gara incredibile a Toronto: grande rimonta dei lusitani che al 103' vengono salvati dal Var sul gol realizzato da Gvardiol
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Il Portogallo ha battuto in rimonta la Croazia 2-1 a Toronto in una sfida dalle mille emozioni e valida per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. Le reti sono state realizzate da Perisic al '52, al '67 da Cristiano Ronaldo (qui la rivelazione della sorella in merito al suo addio alla nazionale) su calcio di rigore e al '90+3 dal neo-milanista Gonçalo Ramos su perfetto assist di Rafa Leao.
Per fuorigioco al 60esimo è stato annullato un gol a CR7, e all'80esimo uno a Sucic e al 103' uno a Gvardiol (decisivo il tocco di Perisic che era avanti a tutti). Al fischio finale prosegue il cammino dei lusitani che se la vedranno adesso con la Spagna, mentre la Croazia saluta Luka Modric, all'ultima partita in nazionale. Tra le fila dei croati tanti in lacrime per la delusione finale, compreso l'interista Sucic.