La rivelazione della sorella di Cristiano Ronaldo: "Ha deciso di lasciare la nazionale, ecco quando accadrà"

Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare la sua nazionale, il Portogallo, subito dopo la fine del Mondiale. Lo ha rivelato Kátia Aveiro, sorella di CR7, poco prima della sfida tra i lusitani e la Croazia: "Godetevelo finché dura - ha detto la donna da Toronto a Sport Tv al momento del suo arrivo allo stadio -. Dalle informazioni che ho posso dirvi che questo potrebbe essere il suo ulrimo ballo, il Mondiale. Sarà difficile trovare qualcuno come lui. Per le persone intelligenti, a chi piace il calcio non può non piacere Ronaldo. Chi non lo apprezza, non ama il calcio". Salvo colpi di scena quindi l'attaccante dell'Al Nassr non prenderà parte agli Europei del 2028.