Ultimo test per l'Inghilterra, 3-0 al Costa Rica dopo il rinvio per un temporale con fulmini

L'Inghilterra ha chiuso la sua preparazione ai mondiali con una vittoria sul Costa Rica. E' finita 3-0 a favore della nazionale di Thomas Tuchel l'amichevole giocata ad Orlando, gara ritardata di oltre un'ora a causa di un temporale con fulmini. Il meteo è stato l'unico fattore che ha disturbato gli inglesi, al secondo successo in altrettanti test dopo quello sulla Nuova Zelanda sabato scorso a Tampa, sempre in Florida. Contro i neozelandesi il capitano Harry Kane ha segnato il suo 73/o gol in nazionale, con il Costa Rica è stato invece il vice-capitano Declan Rice a portare in vantaggio i Tre Leoni al 9', il raddoppio porta la firma di Gordon al 23' della ripresa su rigore. Di Ollie Watkins la terza rete nel finale di partita (42'). L'Inghilterra, che ora si sposta in ritiro a Kansas City, affronterà la Croazia nel Gruppo L il 17 giugno, prima di sfidare il Ghana (23) e Panama (27).