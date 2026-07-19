Tutto esaurito al MetLife per la finale: presenti 80.663 spettatori

19 Lug 2026 - 23:18
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Tutto esaurito al MetLife Stadium per la finale fra Spagna e Argentina. Gli spettatori presenti sono 80.663. "We have a full house", è il grido che si alza dagli altoparlanti. 

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