Tunisia shock: 8 calciatori positivi al doping. Ma non saranno squalificati

Poiché le micro-tracce rilevate nei test risultano ampiamente al di sotto della soglia critica e configurano un'assunzione del tutto involontaria, i giocatori coinvolti - i cui club di appartenenza sono già stati informati - non andranno incontro a sanzioni o squalifiche formali, ricalcando il celebre precedente del 2011 che portò al totale proscioglimento di oltre cento partecipanti ai Mondiali Under 17 per il medesimo problema e sollevando forti preoccupazioni logistiche per le altre selezioni rimaste in corsa nel torneo, come l'Inghilterra, che ha preferito tutelarsi introducendo cuochi privati nella propria delegazione.