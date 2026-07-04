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Capo Verde, Lopes Cabral segna un gol clamoroso e poi abbraccia la fidanzata in tribuna

Il difensore di Capo Verde fa 2-2 contro l'Argentina al 103' e poi corre dalla fidanzata: le immagini subito virali

04 Lug 2026 - 07:46
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Un gol del genere vale il rischio di beccarsi un'ammonizione: Sidny Lopes Cabral contro l'Argentina ha trovato il pari al 103' con un tiro a giro "alla Del Piero" diremmo in Italia. Una prodezza che il difensore di Capo Verde, che gioca nel Trabzonspor, ha festeggiato correndo in tribuna per abbracciare la propria fidanzata. Gli steward hanno provato a contenerlo ma non ce l'hanno fatta, e alla fine pure l'arbitro lo ha graziato: nessuna ammonizione, come dovrebbe avvenire da regolamento. Alla fine Capo Verde ha perso 3-2 ed è stata eliminata dai Mondiali 2026 ma per Lopes Cabral è stata lo stesso una partita da ricordare.

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