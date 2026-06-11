Messico-Sudafrica 2-0: padroni di casa dominanti, decidono Quiñones e Jiménez

È lo Stadio Azteca di Città del Messico a ospitare la partita che dà ufficialmente il via alla Coppa del Mondo 2026. Dopo la cerimonia inaugurale, a presentarsi in campo sono Messico e Sudafrica, come accadde esattamente sedici anni fa nel match che aprì il Mondiale 2010. La prima palla gol se la costruisce El Tricolor al 5’, quando Raul Jimenez impegna Williams in una parata decisiva. Passano quattro minuti e proprio il portiere sudafricano si fa trafiggere sotto le gambe dal destro di Quiñones, che si toglie così la soddisfazione di segnare il primo gol di questa Coppa del Mondo. Il Messico si porta dunque sull’1-0, andando poi a centimetri dal raddoppio in chiusura di primo tempo: a rendersi protagonista è ancora una volta l’attaccante compagno di Mateo Retegui all’Al-Qadisiya, con un tiro che viene però respinto dal palo.



Sudafrica è in netta difficoltà, soprattutto quando cerca di impostare dal basso, e al 49’ si ritrova pure in dieci: Sithole viene infatti espulso per un fallo al limite dell’area su Gutierrez, involato a rete. Sotto lo sguardo incuriosito di Roberto Baggio, una delle leggende presenti in tribuna d’onore, a siglare il 2-0 è allora Jimenez. La punta appena tornata al Wolverhampton incorna in rete il cross di Alvarado al 67’ e poi scoppia in lacrime, diventando il secondo marcatore nella storia de El Tricolor con 47 centri: solo il fenomenale Chicharito Hernandez ha fatto meglio (52 gol). I Bafana Bafana crollano del tutto e all’84’ chiudono addirittura in nove uomini: Zwane riceve un rosso diretto per condotta violenta, dopo richiamo dell’arbitro al Var. A ridurre quasi immediatamente la disparità di giocatori in campo è però la discutibile espulsione del messicano Montes al 92’, per aver interrotto, secondo l’arbitro, un’azione da gol. Il triplice fischio ufficializza quindi la vittoria per 2-0 del Messico, con il genoano Vasquez che resta in campo per tutta la durata del match, mentre il milanista Gimenez segue l’intera partita dalla panchina.