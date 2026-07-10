Svizzera senza Manzambi, il ct Yakin: "Proveremo a fermare Messi"

"Come si ferma Messi? Domanda sorprendente! Abbiamo studiato diversi scenari, cercheremo di attuare quello più corretto. Dovremo lavorare da squadra cercando di mettere più pressione possibile sui loro portatori di palla". Lo ha detto il commissario tecnico della Svizzera Murat Yakin parlando in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l'Argentina valida per i quarti di finale. Elvetici che saranno ancora privi della stella emergente Manzambi infortunato. "Abbiamo fatto di tutto per provare a recuperarlo - ha commentato Yakin - ma purtroppo Johan non è in grado di scendere in campo domani". Svizzera che torna ad affrontare l'Argentina ai Mondiali dopo l'ultimo confronto del 2014 in Brasile. A San Paolo c'era già Xhaka (così come Rodriguez), che ha apertamente parlato di rivincita: "Non ho un bel ricordo di quella partita, era il mio primo Mondiale e abbiamo concesso un gol al 118'. Avremmo dovuto segnare noi, dunque domani cercheremo di vendicare quel risultato dando tutto sul campo". Il centrocampista ex Arsenal non teme il pericolo caldo. "Quando sei ai quarti di finale il clima non conta nulla - ha continuato il capitano - È un privilegio già solo esserci, non ci sono scuse".