Spagna-Belgio, le formazioni ufficiali: un cambio per la Roja, Rudi Garcia rilancia De Bruyne

10 Lug 2026 - 20:03
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© Getty Images

© Getty Images

Tutto pronto a Los Angeles per il secondo quarto di finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Belgio. De la Fuente punta su Fabian Ruiz e non su Pedri in mediana al fianco di Rodri, mentre Rudi Garcia ribalta di nuovo lo spartito e rimette titolari sia De Bruyne sia Doku

Spagna-Belgio, le formazioni ufficiali

Spagna (4-2-3-1): Unai Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena; Oyarzabal. All. De La Fuente 

Belgio (4-2-3-1): Courtois; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Raskin, Tielemans; Trossard, De Bruyne, Doku; De Ketelaere. Ct. Rudi Garcia 

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