Spagna-Belgio, le formazioni ufficiali: un cambio per la Roja, Rudi Garcia rilancia De Bruyne

Tutto pronto a Los Angeles per il secondo quarto di finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Belgio. De la Fuente punta su Fabian Ruiz e non su Pedri in mediana al fianco di Rodri, mentre Rudi Garcia ribalta di nuovo lo spartito e rimette titolari sia De Bruyne sia Doku.
Spagna-Belgio, le formazioni ufficiali
Spagna (4-2-3-1): Unai Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena; Oyarzabal. All. De La Fuente
Belgio (4-2-3-1): Courtois; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Raskin, Tielemans; Trossard, De Bruyne, Doku; De Ketelaere. Ct. Rudi Garcia