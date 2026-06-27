Svezia: Mondiali finiti per Hien, il difensore torna a Bergamo a curarsi

L'infortunio alla coscia sinistra mette la parola fine ai Mondiali di Isak Hien. Il difensore dell'Atalanta, nazionale della Svezia, uscito al 37' del primo tempo giovedì contro il Giappone, è stato autorizzato a lasciare il ritiro svedese e si appresta a tornare a Bergamo. "Isak ha riportato un infortunio alla parte posteriore della coscia sinistra, di tale gravità da impedirgli di proseguire la sua partecipazione al Mondiale. Tornerà al suo club e, a causa dell'infortunio, rimarrà lontano dal calcio per un certo periodo", spiega il medico della nazionale Jonas Werner sul sito della Federazione Calcio Svedese. L'allenatore della Nazionale, Graham Potter, ha aggiunto: "È davvero triste per Isak e per noi. È un giocatore fondamentale per noi ed è importante per il gruppo sia in campo che fuori. Dover concludere il Mondiale in questo modo, con un infortunio, è molto triste e lo sosterremo nel miglior modo possibile. È un peccato per lui, ma sono sicuro che tornerà più forte di prima". Il ritorno di Hien a Bergamo è previsto nella prossima settimana. Si sottoporrà a visite e consulti specialistici coi professionisti di riferimento dell'Atalanta per la diagnosi.