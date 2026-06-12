Stasera a Toronto migliaia di emigrati italiani allo stadio per Canada-Bosnia

Aspettavano la nazionale italiana contro la squadra del Paese che li ha accolti, ma dovranno accontentarsi della Bosnia. Migliaia di emigrati italiani stasera saranno allo stadio di Toronto per Canada-Bosnia dopo aver acquistato i biglietti con largo anticipo, sperando che gli azzurri vincessero lo spareggio di fine marzo a Zenica e prendessero posto nel girone B dei Mondiali.