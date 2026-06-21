Spagna, Yamal: "Abbiamo pareggiato una partita e già si traggono conclusioni"

Dopo l'incredibile e inaspettato pareggio contro Capo Verde, la Spagna cercherà il riscatto questa sera con l'Arabia Saudita. Le polemiche sulle Furie Rosse non sono per nulla piaciute a Lamine Yamal. In un'intervista concessa a El Pais, la stella del Barcellona ha dichiarato: "Prima del 19 luglio non sapremo chi vincerà il Mondiale, ma voi volete saperlo già oggi. Siete troppo impazienti. La Spagna ha pareggiato una partita e già si traggono conclusioni. Per voi siamo pessimi, ma chi capisce di calcio sa che non è così".