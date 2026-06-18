Spagna, Yamal a rischio multa: cos'è successo e come l'ha evitata

Lamine Yamal ha evitato per un soffio di essere multato dalla federazione spagnola. Sì perché il talento iberico è tornato appena 5 minuti prima in ritiro rispetto all'orario pattuito con lo staff che aveva concesso ai calciatori un giorno di riposo. Le Furie Rosse, scrive il Mundo Deportivo, hanno previsto una multa da 2mila euro per chiunque non si presenti in tempo in occasione di un'attività già programmata.