Spagna, le parole di Yamal: "Non sono pronto per match intero, Messi è il migliore di sempre"

"Sono pronto a tutto ciò che vuole l'allenatore, ma non sono pronto per un'intera partita. Mi sento molto bene. Sono stato fuori dal campo per molto tempo e non vedo l'ora che arrivi domenica. Sono pronto a qualsiasi cosa voglia l'allenatore, anche se stare bene non significa che giocherò. Scegli l'allenatore, ma sono pronto. Penso sia troppo presto per giocare una partita intera. Non è necessario. Sto recuperando gradualmente e non è il momento di giocare una partita completa" ha detto l'attaccante del Barcellona.



Ha confessato, poi, di aver temuto di perdere il Mondiale a causa dell'infortunio: "Sono sincero, in quel momento il mio pensiero è andato al Mondiale, più che al club. Ho pensato subito a questo appena mi sono infortunato. Prima di quest'anno non mi ero mai infortunato, non ero mai stato fuori. Fa parte del percorso e aiuta a maturare".