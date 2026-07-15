Spagna, la profezia di Pedri: sapeva della finale dei Mondiali 2026 già un anno fa

Nella foto principale il calciatore del Barcellona veniva ritratto insieme ai suoi compagni di squadra Lamal e Nico Williams. La Roja aveva appena perso la finale dell'Uefa Nations League contro il Portogallo. Una sconfitta che però è servita al giocatore per porsi un nuovo obiettivo e per guardare più in là tempo. Un obiettivo, e insieme un augurio, che ora si è trasformato in realtà.