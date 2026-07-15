Spagna, la profezia di Pedri: sapeva della finale dei Mondiali 2026 già un anno fa

Una data: il 19 luglio del 2026, il giorno della finale dei Mondiali. Il 10 giugno dello scorso anno il centrocampista spagnolo Pedri ha pubblicato un post "profetico" su Instagram, diventato virale in queste ore, con scritta la data della finale.
Nella foto principale il calciatore del Barcellona veniva ritratto insieme ai suoi compagni di squadra Lamal e Nico Williams. La Roja aveva appena perso la finale dell'Uefa Nations League contro il Portogallo. Una sconfitta che però è servita al giocatore per porsi un nuovo obiettivo e per guardare più in là tempo. Un obiettivo, e insieme un augurio, che ora si è trasformato in realtà.
Pedri nella semifinale di ieri vinta dalla Spagna contro la Francia è entrato al 22' del secondo tempo, prendendo il posto di Fabian Ruiz.