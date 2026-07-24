Spagna, De La Fuente non ci sta: "Il comportamento dell'Argentina è stato inaccettabile"

Calci, pugni, provocazioni e premiazione ignorata: cos'è successo alla fine di Spagna-Argentina
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Mentre la Fifa indaga sulla condotta dell'Argentina dopo la finale dei Mondiali, il commissario tecnico della Spagna, Luis de la Fuente, ha definito gli episodi "intollerabili e inaccettabili".
Lunedì la Fifa ha chiesto a uno dei suoi procuratori disciplinari di riferire sugli scontri in campo avvenuti dopo la vittoria per 1-0 della Spagna ai tempi supplementari di domenica, che ha detronizzato i campioni in carica. Il centrocampista argentino Leandro Paredes si è scontrato fisicamente con i giocatori spagnoli Eric Garcia e Gavi, e il capitano spagnolo Rodri è stato colpito allo stomaco mentre superava il difensore argentino Nahuel Molina.
"Non si può permettere", ha dichiarato De la Fuente all'emittente pubblica spagnola TVE giovedì, aggiungendo di non aver visto gli episodi al momento in cui "stava festeggiando con altre persone". "In ogni caso, trovo intollerabile e inaccettabile il comportamento di giocatori di questo calibro, che avevo elogiato nei giorni precedenti e che hanno un allenatore magnifico", ha concluso il CT spagnolo.
De la Fuente ha elogiato i suoi uomini per come hanno gestito la situazione al MetLife Stadium. "Voglio sottolineare il nostro comportamento di fronte a questo tipo di aggressione e provocazione", ha detto l'allenatore. "I nostri giocatori hanno sempre mantenuto la calma e si sono comportati da veri professionisti", ha concluso.
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