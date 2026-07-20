La finale fa ancora discutere: la Fifa verso l'apertura di un'indagine per la rissa al triplice fischio

Calci, pugni, provocazioni e premiazione ignorata: cos'è successo alla fine di Spagna-Argentina
© Getty Images
© Getty Images
Secondo quanto riportato da diversi media stranieri, Infantino vuole vederci chiaro su quanto accaduto dopo la vittoria della Spagna
Quanto accaduto domenica al triplice fischio della finale tra Spagna e Argentina non è passato inosservato agli occhi della Fifa. Il comportamento violento tenuto da alcuni tesserati dell'Albiceleste ha suscitato parecchie critiche e nel mirino è finito, soprattutto, Leandro Paredes.
Già ammonito nel corso della gara, l'ex Roma è stato espulso dopo l'acceso scontro con Gavi durante i festeggiamenti spagnoli. Nell'occhio del ciclone c'è anche Nahuel Molina, colpevole di aver sferrato un colpo a Rodri mentre il capitano della Roja correva verso i suoi compagni di squadra. Da lì sarebbe partito il classico capannello che ha visto coinvolti diversi giocatori di entrambe le squadre. Tra questi, c'è anche qualche membro dello staff del ct Scaloni: l'ex Napoli e Milan Roberto Ayala avrebbe addirittura sferrato un pugno a Dani Olmo.
Secondo quanto riportato da diversi media stranieri, la Fifa vuole approfondire la questione e avrebbe già aperto un'indagine per individuare tutti i responsabili. Al momento, gli organizzatori del torneo non hanno confermato ufficialmente i rumors ma a distanza di giorni potrebbero arrivare nuove sanzioni che faranno ancora discutere sia da una parte che dall'altra.
© Getty Images
© Getty Images