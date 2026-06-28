Scozia, dopo l'eliminazione arrivano le dimissioni di Clarke

28 Giu 2026 - 10:54
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Dopo sette anni alla guida della Scozia e a seguito di una dolorosa eliminazione dai Mondiali, Steve Clarke ha rassegnato le dimissioni. In una lettera scritta ai propri tifosi, l'ormai ex commissario tecnico scozzese ha dichiarato: "La parte più emozionante di questo addio è dedicata ai miei giocatori, senza i quali non avremmo avuto nessuno dei ricordi che abbiamo accumulato dal 2019 ad oggi. Si meritano tutti gli elogi e l'ammirazione che ricevono ed è stato davvero un onore essere il loro allenatore. Grazie e buona fortuna a chi verrà dopo di me". 

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