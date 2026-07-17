La gavetta in nazionale e poi la gloria: Scaloni e de la Fuente si sfidano in una finale che sa di rivincita

Allenatori di club o tecnici federali? Probabilmente non c'è una formula precisa, anche se i fatti, attualmente, danno ragione a chi ha scelto di puntare su un allenatore per farlo crescere all'interno della propria federazione calcistica. De la Fuente e Scaloni ne sono la prova: il primo, dopo aver vinto con la Spagna l'Europeo Under 19 e Under 21, si è consacrato anche con i big conquistando una Nations League e un Europeo; Scaloni, dopo una breve esperienza da assistente al Siviglia, si è ritagliato prima il ruolo di Vice e poi di commissario tecnico dell'Albiceleste, portando a casa due Coppe America e il Mondiale del 2022 in Qatar. Il tutto è reso ancor più romantico dal fatto che Scaloni, nel 2017, fu allievo proprio di de la Fuente nel corso Uefa Pro organizzato dalla Federcalcio spagnola a Las Rozas per la formazione di giovani allenatori. Chissà cosa penseranno domenica guardandosi negli occhi con una Coppa del Mondo in palio.