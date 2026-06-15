Salta il primo ct ai mondiali: Sabri Lamouchi vicino all'esonero

15 Giu 2026 - 15:27
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Sabri Lamouchi © Getty Images

Sabri Lamouchi © Getty Images

Secondo quanto riportato dall'emittente tunisina Mosaique FM, il c.t. Sabri Lamouchi sarebbe a forte rischio esonero dopo il pesante 5-1 incassato contro la Svezia all'esordio mondiale. La fonte riferisce che i vertici della delegazione tunisina avrebbero convocato una riunione d'emergenza per discutere il futuro dell'ex tecnico di Nottingham Forest e Cardiff City, arrivato sulla panchina della Tunisia soltanto questo gennaio. In pole per prendere il suo posto, potrebbe essere promosso l'attuale viceallenatore Wahbi Khazri, ex attaccante del Sunderland.
 

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