Ronaldo resta a secco, altro pari per il Portogallo contro la Colombia che chiude prima. E adesso il tabellone per CR7 è un inferno

Finisce 0-0 la sfida tra Colombia e Portogallo, match della terza e ultima giornata del girone K dei Mondiali di calcio. Partita con poche emozioni, ma giocata meglio dai colombiani. Annullato nella ripresa, per fuorigioco, un gol dei sudamericani. La Colombia si qualifica ai sedicesimi di finale come capolista del girone (7 punti), il Portogallo si qualifica come secondo- E adesso per CR7 e compagni, capaci di superare solo l'Uzbekistan di Cannavaro nelle prime tre uscite (pari all'esordio con la RD del Congo), si mette in salita il percorso ai Mondiali. Ai sedicesimi infatti, i lusitani dovranno vedersela subito con la Croazia di Modric. E in caso di passaggio del turno possibile super-sfida con la Spagna che affronterà nel prossimo turno l'Austria di Rangnick.