MONDIALI 2026

Ronaldo resta a secco, altro pari per il Portogallo contro la Colombia che chiude prima. E adesso il tabellone per CR7 è un inferno

Solo 0-0 per i lusitani del ct Martinez: ai sedicesimi subito sfida con la Croazia, poi pericolo Spagna

28 Giu 2026 - 06:47
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

Finisce 0-0 la sfida tra Colombia e Portogallo, match della terza e ultima giornata del girone K dei Mondiali di calcio. Partita con poche emozioni, ma giocata meglio dai colombiani. Annullato nella ripresa, per fuorigioco, un gol dei sudamericani. La Colombia si qualifica ai sedicesimi di finale come capolista del girone (7 punti), il Portogallo si qualifica come secondo- E adesso per CR7 e compagni, capaci di superare solo l'Uzbekistan di Cannavaro nelle prime tre uscite (pari all'esordio con la RD del Congo), si mette in salita il percorso ai Mondiali. Ai sedicesimi infatti, i lusitani dovranno vedersela subito con la Croazia di Modric. E in caso di passaggio del turno possibile super-sfida con la Spagna che affronterà nel prossimo turno l'Austria di Rangnick.

mondiali 2026
portogallo
colombia
Notizie del giorno
Vedi tutti
09:54
Dramma Gakpo: la fidanzata perde il figlio durante la gravidanza ma resta in ritiro
09:40
Inter, ecco il regalo di compleanno per Pio: rinnovo e adeguamento dell'ingaggio
Dusan Vlahovic
09:37
Vlahovic, ultimo tentativo col Barcellona: il serbo si offre ancora e potrebbe farcela, lo scenario
Mbappé aveva superato Messi con la doppietta al Senegal, poi le sei reti di Leo in tre gare. E ora?
09:28
Messi ora è in testa, ma occhio a Mbappé: la top 10 dei migliori marcatori ai Mondiali
09:21
Il padre di Nico Paz con Javier Zanetti negli Usa: partita dell'Argentina e... concerto