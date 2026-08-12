Europei nuoto: Ceccon rinuncia ai 100 farfalla, avanti quattro azzurri

Thomas Ceccon non ha preso parte alle batterie dei 100 farfalla agli Europei di nuoto a Parigi. L'azzurro sarà impegnato questa sera nella finale dei 200 dorso, in programma alle 18.40. Due azzurre avanzano nei 200m stile libero: con l'ottavo e l'undicesimo tempo Bianca Nannucci e Anna Chiara Mascolo. La 18enne italoamericana - tesserata per Fiamme Oro e RN Florentia, allenata negli Usa da Fred Vergnoux e in Italia da Paolo Palchetti - nuota in 1'58"63. La venticinquenne di Firenze - tesserata per Carabinieri e H. Sport Firenze, seguita da Marco Marsili - in 1'58"73 che vale comunque la quarta prestazione personale di sempre. Davanti a tutte c'è la ceca e campionessa europea Barbora Seemanova in 1'57"10. Si ferma, invece, Matilde Biagiotti (Fiamme Oro/RN Florentia) diciottesima in 1'59"28. Nei 100 farfalla bene Alberto Razzetti che chiude 3° in 51.70 con il nuovo personale, Michele Busa è 5° in 51.82: entrambi vanno in semifinale. Sesto Lorenzo Gargani in 51.96, out dalle semifinali.