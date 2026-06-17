Ronaldo, il confronto con Messi è impietoso: i numeri shock di CR7 all'esordio

17 Giu 2026 - 21:35
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Le aspettative erano altissime dopo la tripletta di Messi all'esordio ma Cristiano Ronaldo ha deluso tutti all'esordio al Mondiale. Contro la Repubblica Democratica del Congo il 41enne ha fatto registrare numeri shock che gli hanno attirato molte critiche, sui social e non solo. Guardando le statistiche infatti, troviamo il numero 0 al fianco di tiri in porta, dribbling tentati, falli subiti. E ancora: un solo duello vinto su due e sedici passaggi all'indietro su 21 tentati. Troppo poco per una stella come lui al cospetto di un avversario modesto. 

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