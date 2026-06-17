Mondiale 2026, Portogallo-RD Congo 1-1: debutto flop per Ronaldo e compagni

LA PARTITA

Cristiano Ronaldo non risponde a Leo Messi (tripletta nella notte) e il Portogallo stecca al debutto, è 1-1 contro una compattissima Repubblica Democratica del Congo. E dire che il match inizia nel migliore dei modi per i lusitani, che la sbloccano con la loro prima chance: cross di Cancelo, testa di Joao Neves ed è 1-0 dopo sei minuti. Da qui in poi, però, il Portogallo soccomberà agli attacchi dei congolesi e non si renderà più pericoloso per una sessantina di minuti, con un Cristiano Ronaldo impalpabile e insufficiente. Bravo il Congo a reagire con Wissa e Bakambu, ma la grande chance è per Kayembe: Diogo Costa para e salva, per ora, il risultato. Il pari è nell'aria e arriva nel maxi-recupero del primo tempo, con Wissa (50' pt) a siglare l'1-1. Martinez reagisce inserendo Conceiçao in avvio di ripresa e il Portogallo si vede annullare il nuovo vantaggio firmato da Cancelo (fuorigioco), ma rischia ancora sulle folate rivali. Solo nel finale, con Leao e Gonçalo Ramos a supportare il duo CR7-Conceiçao un 4-2-4 iperoffensivo, i lusitani tornano avanti con prepotenza. Nulla da fare però per un Portogallo deludente, che si limita a sfiorare la rete con Bruno Fernandes e un impreciso Ronaldo. Finisce 1-1 tra i rossoverdi e la RD Congo, un punto d'oro per gli africani e un debutto-flop per gli europei. Nella notte Uzbekistan-Colombia, che determinerà la leadership del girone.