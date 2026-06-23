Ronaldo gonfia il petto: "Sono 23 anni che rispondo così alle critiche"

23 Giu 2026 - 21:28
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"È 23 anni che faccio così e rispondo alle critiche. L'importante era lavorare per la squadra e avere fiducia. Stiamo lavorando bene e stiamo migliorando. Parlando di me, sono obiettivi prestigiosi da raggiungere ma preferisco quelli di squadra. Abbiamo trascorso una settimana non semplice, ma siamo compagni che lavorano bene insieme". Dopo la vittoria contro l'Uzbekistan, Cristiano Ronaldo ha parlato così della sua doppietta e del risultato dei suoi. "Oggi abbiamo dato una risposta importante, siamo qui per crescere nel corso del torneo - ha detto invece il ct dei lusitani, Roberto Martinez -. Si sono sbloccate le stelle, sono molto contento per il risultato. I movimenti di Cristiano sono i migliori in assoluto dentro l'area, era solo questione di tempo".

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© Getty Images |  1°) Roger Milla – 42 anni e 39 giorni
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