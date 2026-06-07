Verso il Mondiale 2026: Lautaro brilla con l'Argentina, il Brasile di Ancelotti vince ma trema per Wesley

I campioni in carica battono 2-0 l'Honduras al Kyle Field in Texas, mostrando un Lautaro già in forma Mondiale: il capitano dell'Inter apre le danze al 37' su calcio di rigore fischiato per fallo su Tagliafico. Il raddoppio arriva nella ripresa ed è firmato da Giuliano Simeone proprio su assist del Toro. "Mi sono preparato molto bene, soprattutto mentalmente, a questa Coppa del Mondo. Dobbiamo difendere il titolo vinto in Qatar e daremo il massimo" le parole a fine gara di Lautaro. Il ct Scaloni, invece, riporta il sereno attorno alle condizioni di Nico Paz: "Sarà a disposizione".