Verso il Mondiale 2026: Lautaro brilla con l'Argentina, il Brasile di Ancelotti vince ma trema per Wesley

Mondiali 2026: tutti i convocati delle 48 nazionali
© X | Algeria
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Risultati delle amichevoli prima dei Mondiali 2026: Lautaro Martinez segna con l'Argentina, il Brasile di Ancelotti batte l'Egitto ma perde Wesley per infortunio
Ultime amichevoli prima dei Mondiali 2026 per Argentina (a segno Lautaro Martinez) e Brasile (infortunio per Wesley), che vincono contro Honduras ed Egitto. Bene anche la Turchia di Montella contro il Venezuela e Curaçao contro Aruba.
I campioni in carica battono 2-0 l'Honduras al Kyle Field in Texas, mostrando un Lautaro già in forma Mondiale: il capitano dell'Inter apre le danze al 37' su calcio di rigore fischiato per fallo su Tagliafico. Il raddoppio arriva nella ripresa ed è firmato da Giuliano Simeone proprio su assist del Toro. "Mi sono preparato molto bene, soprattutto mentalmente, a questa Coppa del Mondo. Dobbiamo difendere il titolo vinto in Qatar e daremo il massimo" le parole a fine gara di Lautaro. Il ct Scaloni, invece, riporta il sereno attorno alle condizioni di Nico Paz: "Sarà a disposizione".
Il Brasile di Ancelotti vince di misura contro l'Egitto: Ziko pareggia il vantaggio di Bruno Guimaraes poi a inizio secondo tempo, dopo ben otto cambi operati dai vedeoro nell'intervallo, ci pensa Endrick, dubentrato a Igor Thiago, a siglare il definitivo 2-1. "Facile lavorare con questi ragazzi, amano tutti la Seleçao e mi rendono la vita facile" ha detto Ancelotti dopo la partita che però deve fare attenzione alle condizioni del romanista Wesley, uscito in lacrime al 16' del primo tempo per un problema muscolare all'inguine destro, oggi accertamenti: il laterale giallorosso spera di non dover rinunciare al Mondiale.
La Turchia batte il Venezuela 2-1: dopo essere andata sotto per la rete di Mendoza, la nazionale di Montella rimonta grazie a Yilmaz (44') e Akgun (54'). Per Calhanoglu solo venti minuti nel finale al posto di Kokcu mentre Yildiz era stato preservato. Poker di Curacao contro Aruba: il 4-0 è firmato da Brenet, Antonisse, Comenencia e Bacuna.
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