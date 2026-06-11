Rischio pioggia per l'evento di apertura

11 Giu 2026 - 07:51
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L'attesa per l'inaugurazione della Coppa del Mondo 2026 è terminata, ma l'attenzione dei tifosi è rivolta alle condizioni meteorologiche. Secondo il Servizio Meteorologico Nazionale messicano, giovedì 11 giugno Città del Messico affronterà cielo nuvoloso, piogge e temporali. Durante la cerimonia e la partita inaugurale tra Messico e Sudafrica allo stadio di Città del Messico, la temperatura oscillerà tra 23 e 25 gradi. Le previsioni indicano una probabilità di precipitazioni del 60% nella zona sud della capitale, dove si trova lo Stadio Azteca, con raffiche di vento fino a 50 chilometri orari e il rischio di grandine. Le autorità locali invitano gli spettatori alla prudenza: raccomandano di portare un impermeabile e di calcolare tempi di viaggio superiori per raggiungere l'impianto sportivo.

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