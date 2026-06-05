Quanto vale vincere la Coppa del Mondo: ricavi e montepremi dell'edizione più ricca di sempre

Le Nazionali che si sono qualificate hanno diritto a 10 milioni di dollari a testa (9 in precedenza) e, in vista della preparazione al Mondiale in Nord America, incassano ulteriori 2,5 milioni di dollari a squadra (rispetto agli 1,5 iniziali). Come annunciato dalla Fifa, saranno distribuiti altri 16 milioni di dollari di contributi aggiuntivi alle squadre. Somma che fa riferimento alle spese di delegazione e maggiori stanziamenti per la vendita dei biglietti. In questo modo si raggiunge il montepremi totale di 871 milioni di dollari.