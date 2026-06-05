Quanto vale vincere la Coppa del Mondo: ricavi e montepremi dell'edizione più ricca di sempre

871 milioni di dollari. A tanto ammonta il montepremi approvato dalla Fifa lo scorso aprile a Vancouver per il Mondiale che andrà in scena in Usa, Canada e Messico. Una cifra super, aumentata del 15% rispetto ai 727 inizialmente pattuiti nel consiglio di Doah dello scorso dicembre. Senza dimenticare i bonus qualificazione e preparazione da considerare a parte. Ma come verranno distribuiti i tanti dollari in ballo tra le 48 nazionali? Ve lo spieghiamo sotto.
Le Nazionali che si sono qualificate hanno diritto a 10 milioni di dollari a testa (9 in precedenza) e, in vista della preparazione al Mondiale in Nord America, incassano ulteriori 2,5 milioni di dollari a squadra (rispetto agli 1,5 iniziali). Come annunciato dalla Fifa, saranno distribuiti altri 16 milioni di dollari di contributi aggiuntivi alle squadre. Somma che fa riferimento alle spese di delegazione e maggiori stanziamenti per la vendita dei biglietti. In questo modo si raggiunge il montepremi totale di 871 milioni di dollari.
Le prime nazionali che usciranno dal torneo, ovvero quelle verranno eliminate nella fase a gironi (dal 33° al 48° posto) guadagneranno una "buonuscita" di 9 milioni di dollari a testa (7,76 milioni di euro). Passando a sedicesimi di finale, le squadre uscenti (dal 17° al 32° posto) avranno un montepremi di 11 milioni di dollari (9,48 milioni di euro). Per gli ottavi di finale (dal 9° al 16° posto) saranno 15 milioni di dollari (12,93 milioni di euro). Per i quarti di finale (dal 5° al 8° posto) i milioni di dollari a testa diventano 19 (16,38 milioni di euro).
Entrando nelle prime quattro, i milioni a testa crescono vertiginosamente. Per la quarta nazionale classificata spettano 27 milioni di dollari (23,28 milioni di euro). Salendo sul gradino più basso del podio, la nazionale con la medaglia di bronzo guadagnerà 9 milioni di dollari (25 milioni di euro). Per quella con la medaglia d'argento ci sono 33 milioni di dollari (28,45 milioni di euro) e infine per la vincitrice della coppa, oltre che al prestigioso trofeo ci saranno 50 milioni di dollari (43,11 milioni di euro).