Una settimana al Mondiale: Spagna e Francia contro Argentina e Brasile, ma occhio alle outsider Inghilterra e Germania

Tornando in Europa, non è possibile escludere dalle possibili favorite l’Inghilterra e la Germania. Con la curiosa coincidenza di un CT tedesco sulla panchina dei Tre Leoni. Thomas Tuchel però può essere proprio un punto di forza degli inglesi, vista la sua naturale predisposizione per i tornei a eliminazione diretta. Quasi dominatori nelle Coppe europee (solo l’Arsenal ha perso la sua finale), gli inglesi sono l’espressione del loro campionato, in cui si va a velocità doppia. Il gruppo è solido, le scelte sono molteplice e Harry Kane, quando sta bene, è immarcabile. Quasi sullo stesso piano si può considerare la Germania di Julian Nagelsmann. Solito serbatoio di campioni, ha dovuto lasciare a casa qualche giocatore che in altre Nazionali anche importanti sarebbe titolare. La base è una buona rappresentanza del Bayern, a cui si aggiungono stelle della Premier League come Havertz e Wirtz. Per chiudere il cerchio delle possibili favorite si può aggiungere il Portogallo, che in fondo dà al Paris Saint Germain il centrocampo titolare. Molto dipenderà da quanto realmente potrà dare Cristiano Ronaldo a questa squadra e quando invece potrà incidere sul lavoro del CT Roberto Martinez.