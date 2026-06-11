Problemi di visti: la Costa d'Avorio senza i suoi tifosi

Niente tifosi al seguito per la Costa d'Avorio ai mondiali di calcio. I problemi con i visti e i divieti di ingresso negli Stati Uniti hanno lasciato a casa i supporter della nazionale africana. "I tifosi hanno rinunciato a viaggiare perché il governo americano non vuole tifosi provenienti da alcuni paesi, tra cui la Costa d'Avorio, sul proprio territorio. Gli Stati Uniti sono stati chiari con noi, dicendo che non vogliono vedere i nostri tifosi", ha lamentato Julien Kouadio Adonis, presidente del Comitato Nazionale dei Tifosi degli Elefanti (CNSE). "Questa situazione è molto dolorosa perché ci impedisce di adempiere al nostro dovere fondamentale, che è quello di sostenere la nostra squadra. Avremmo potuto mostrare la nostra cultura sugli spalti", ha aggiunto il capo di questa organizzazione, che è sotto la supervisione del Ministero dello Sport. Per le sue tre partecipazioni ai Mondiali (2006, 2010, 2014) e per la Coppa d'Africa, l'organizzazione inviava una rappresentanza di tifosi e fino allo scorso marzo sperava di farne arrivare in America 500. Negli Usa invece saranno presenti solo alcuni funzionari autorizzati a viaggiare con il compito di sostenere "i tifosi ivoriani residenti negli Stati Uniti".